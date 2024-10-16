«Куньлунь» — «Локомотив»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу КХЛ «Куньлунь» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» победит с форой (-1.5) за 2.05.

«Драконы» не умеют играть слаженно и надёжно в обороне. Подопечные Михаила Кравца пропустили 54 шайбы – больше всех в сводной таблице КХЛ. Даже «Барыс», пребывающий в ужасной форме, пропустил на гол меньше.

У Игоря Никитина нет таких проблем. Совсем наоборот, железнодорожники считаются лучшей командой по игре в обороне. В 16 играх «Локомотив» пропустил всего лишь 25 шайб – лучший результат в КХЛ. Ярославский клуб уверенно возглавляет таблицу Западной конференции с отрывом в шесть очков от «Спартака».

Любая другая команда может дать сбой, и всё пойдёт кувырком, но только не «Локо». Благодаря системности, усердию на тренировках и дисциплине ярославцы под руководством Никитина редко впадают в отчаяние или допускают одни и те же ошибки. Конечно, поражения бывают, ведь без них никуда.

Накануне «Локомотив» проиграл «Витязю» (1:2). Несмотря на то что железнодорожники перебросали «богатырей» более чем в два раза, забросить больше одной шайбы так и не получилось. Максим Дорожко был просто великолепен. Как сказал Игорь Никитин, имел место быть недонастрой, но выводы будут сделаны. В этом даже не сомневаемся.

У ярославцев есть всё для достижения поставленных задач. Молодая и свежая команда летом получила возможность стать более опытной за счёт появления в составе Александра Радулова. Нападающий уже четыре игры не радует результативностью, но, несомненно, помогает советами и подсказками более молодым хоккеистам.

Прогнозируем победу «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.05. Непонятно, за счёт чего «Куньлунь», пропускающий больше всех в КХЛ, будет сдерживать бодрое нападение ярославцев. Да и забить команде Игоря Никитина – задача со звёздочкой.