«Колорадо» — «Бостон»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Бостон».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.08.

Только «Эдмонтон» может поспорить с «Колорадо» в номинации за худшее начало сезона. «Эвеланш» уступили «Вегасу» (4:8), «Коламбусу» (4:6) и «Айлендерс» (2:6). Они расположились на предпоследней строчке в сводной таблице НХЛ. Натан Маккиннон, Микко Рантанен и Кейл Макар регулярно набирают очки, но какой от этого толк, если в обороне постоянно горит пожар и голкиперы не справляются со своими обязанностями. У подопечных Джареда Беднара худший показатель пропущенных шайб в лиге.

У «Бостона» дела идут немного лучше. Он обыграл «Монреаль» (6:4) и «Лос-Анджелес» (2:1 ОТ), а также дважды уступил «Флориде» (4:6 и 3:4). Пока совершенно не внушает доверия вратарская позиция «мишек». Сказывается уход Линуса Улльмарка. Джереми Свейман и Йоонас Корписало пока что хороши только местами. Возможно, они ещё наберут форму. Не проведший ещё ни одного сезона в качестве основного голкипера Свейман выбил для себя хороший контракт и, похоже, расслабился.

В то же время «Бостон» обладает хорошей глубиной состава и мощным нападением. Брэд Маршан и Давид Пастрняк регулярно доставляют хлопоты обороне соперников. Поэтому в грядущем матче вполне можно ожидать изобилия заброшенных шайб.

Наиболее оптимальным выбором для ставки видится ТБ 6.5 шайбы за коэффициент 2.08. «Колорадо» во что бы то ни стало нужно начинать исправляться. Раз не получается пропускать меньше, значит, необходимо забивать больше. Макар, Рантанен и Маккиннон этим займутся.