«Питтсбург» — «Баффало»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Баффало».

Ставка: «Питтсбург» победит за 1.92.

«Питтсбург» начал сезон сравнительно неплохо. Он закономерно уступил «Рейнджерс» (0:6) и «Торонто» (2:4), но зато победил «Детройт» (6:3) и «Монреаль» (6:3). Там, где можно было набрать очки, подопечные Майка Салливана это сделали. Конкурировать с фаворитами им не по силам. В трёх последних матчах Малкин забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач.

У «Баффало» большие ожидания от сезона. Вернулся Линди Рафф, которого можно смело назвать живой легендой клуба. Когда-то благодаря его стараниям «Сэйбрз» регулярно принимали участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Новая глава в их истории пока что пишется тусклыми красками.

«Баффало» уступил «Лос-Анджелесу» (1:3) и дважды проиграл «Нью-Джерси» (1:4 и 1:3), а в последней встрече разгромил «Флориду» (5:2). Можно предположить, что победа в матче с действующими чемпионами вдохновит команду Линди Раффа. Однако стоит отметить, что обыграла она не основу «Пантерз».

Во-первых, в запасе остался Сергей Бобровский. Во-вторых, из-за травм не сыграли капитан «Флориды» Александр Барков и бессменный лидер Мэттью Ткачук. Если бы не повреждения, «Пантерз» наверняка обыграли бы «Баффало». Возрождение «Сэйбрз» пока что идёт не по плану.

Приобретённые клубом в межсезонье хоккеисты не приносят ощутимой пользы. Возможно, Линди Раффу просто нужно больше времени для того, чтобы раскрыть их лучшие качества. Однако пока есть стойкое ощущение, что «Баффало» попросту не угадал с трансферами.

Поставить на победу «Питтсбурга» в основное время в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. От команды Линди Раффа можно ждать сюрпризов, но что-то подсказывает, что в этот раз будет без сенсаций. «Питтсбург» на ходу и смотрится намного интереснее.