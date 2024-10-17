«Авангард» — «Спартак»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

17 октября на льду стадиона «Джи-Драйв-Арена» в Омске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Спартак». Начало игры — в 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.27. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2270 рублей.

Шансы омичей эксперты оценили в 2.60. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30.

При этом букмекеры считают, что матч «Авангард» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.41, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.80.

Заключить пари на то, что для определения победителя потребуются послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.50.