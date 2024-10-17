«Авангард» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» победит за 2.27.

У «Авангарда» очень плохие показатели. Он располагается в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции. Команда выиграла только 6 из 16 матчей. Причём большая часть побед была одержана над аутсайдерами и нестабильными середняками.

Несмотря на старания Рида Буше, Линдена Вея и результативного защитника Дамира Шарипзянова, омичи недостаточно много забивают и часто пропускают. «Авангарду» приходится несладко без Владимира Ткачёва, до сих пор пребывающего в лазарете. Если бы он был в составе, наверняка наблюдалась бы совсем другая картина.

У «Спартака» результаты значительно лучше. Он располагается в первой тройке команд в турнирной таблице Западной конференции. Москвичи проиграли только 6 из 15 матчей. Дважды они уступили в серии послематчевых буллитов.

На последнем отрезке сезона москвичи зачастили с потерей очков. В соперниках было много сильных команд, но это не служит оправданием для «Спартака». Поставить на победу «Спартака» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27. «Авангард» — отнюдь не самый удобный соперник для красно-белых. Однако в текущем тонусе он не представляет серьёзной опасности.

Да, в последнем матче с «Трактором» омичи показали наличие запала. По ходу встречи они нашли свою игру и победили вполне заслуженно. Однако нет никакой уверенности в том, что подопечные Звягина продолжат в том же духе. Их очень сильно штормит. Любое событие по ходу игры со «Спартаком» может выбить «ястребов» из колеи.