«Барыс» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Барыс» – «Салават Юлаев».

Ставка: ничья за 5.20.

«Не ошибётесь, если поставите на невысокую результативность – четыре, максимум пять шайб в матче. У сегодняшнего «Барыса» получается забивать только соперникам с проходной обороной, а уфимцы, наоборот, в своей зоне действуют строго и эффективно. Буцаев тоже навёл порядок в защите казахстанцев, поэтому это будет типично низовая встреча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2024, среда. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Высока вероятность ничьей в основное время. Гости откровенно не впечатлили во время последнего выезда в Москву – два безоговорочных поражения, обыгран лишь угодивший в глубокий кризис «Спартак». Поэтому у «Барыса» есть хорошие шансы взять один или даже два очка. Всё-таки команда Буцаева отдыхала пять дней, да и очки очень нужны – за них хозяева будут биться изо всех сил», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».