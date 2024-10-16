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«Трактор» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Челябинске

«Трактор» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Челябинске
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Ак Барс».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.20.

«Гатиятулин по-особому настроит казанцев на матч со своим бывшим клубом. Но всё-таки победная серия его команды в Челябинске прервётся. Октябрьские соперники «Ак Барса» один за другим страдали от недооценки. Но со стороны «Трактора» её не будет. Во-первых, последние успехи казанцев заставляют относиться к ним максимально серьёзно. Во-вторых, уральцы уже получили два щелчка по носу, дома уйдя в овертайм с «Торпедо» и проиграв аутсайдеру «Авангарду».

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Теперь челябинцы постараются выдать максимум – и выиграют, всё-таки мастерства у них больше. Зрители точно увидят больше шести заброшенных шайб во встрече. Ведь «Ак Барс», вопреки приоритетам своего главного тренера, сейчас от глухой обороны не играет. Атака в приоритете у обоих соперников», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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