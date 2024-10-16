«Куньлунь» — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.05.

«Игроки слушали, но не слышали. Не было недооценки, просто недонастрой. Надо проявлять характер, делать выводы и идти дальше». Именно так прокомментировал поражение от «Витязя» главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин. Его команда уступила в Балашихе всего лишь четвёртый раз в сезоне и во второй раз в основное время. Если учитывать, что у железнодорожников эта игра была уже 16-й в сезоне – это действительно небольшая сенсация. Однако качество игры ярославцев страдало и раньше, это было в домашнем матче со СКА, потом с «Куньлунем» и с «Сочи». Только несмотря на не лучшее содержание, «Локомотив» всё равно побеждал, что называется, на классе. А тут вот не получилось и по делу. Думаю, для «Локомотива» это полезное поражение, именно для коллектива. Горькая пилюля, которая должна возыметь эффект и помочь команде вернуть свою игру.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2024, среда. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Куньлунь», в свою очередь, может выдохнуть. Непростая выездная серия сразу из шести матчей позади. И результаты весьма неплохие. Выиграли у СКА, «Салавата Юлаева» и «Северстали». Зацепили очки с «Локомотивом» в Ярославле, более того, вели в счёте и могли побеждать в основное время. Проиграли в этой поездке только «Торпедо» (0:4) и «Витязю» (2:7). Привезли из 12 возможных очков целых 7. Что очень неплохо. Порой китайская команда в полнейшем порядке, а порой — в ужасном и ничего не получается.

Думаю, что, несмотря на неплохую форму у команды Михаила Кравца, «Локомотив» после поражений по-военному чёток и непреклонен. Победа «Локомотива» с форой (-1.5)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».