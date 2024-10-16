«Куньлунь» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 16 октября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Куньлунь» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 1.94.

«В Мытищах «Куньлунь Ред Стар» примет ярославский «Локомотив». Лидер регулярного чемпионата едет в гости к клубу, который находится за чертой кубковой восьмёрки.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2024, среда. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Железнодорожники имеют в своём активе 12 побед в 16 матчах. При нынешней общей нестабильности результаты волжан выглядят просто образцовыми. В своей последней встрече, а это было 12 октября, подопечные Игоря Никитина обыграли на выезде «Сочи» — 2:1. Максим Берёзкин, Максим Шалунов и Даниил Бут сейчас задают тон в атаке.

А команда Михаила Кравца победила 11 октября в гостях череповецкую «Северсталь» — 3:0. Этот выигрыш стал для «драконов» шестым в 15 матчах, а отставание от восьмого места составляет всего-навсего три очка. Томаш Юрчо, Тайлер Граовац и Люк Локхарт составляют сейчас главную ударную силу в атаке.

У хозяев в списке травмированных находятся Меркли и Сомерби, у гостей – Алексеев.

Уже в этом сезоне «Локо» разгромил «Куньлунь» на его льду – 6:2. По личным встречам у волжан подавляющее преимущество над китайским клубом – 17 побед и четыре поражения. И, с учётом того, что «Локомотив» играет в этом сезоне мощно, он выиграет и на этот раз», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».