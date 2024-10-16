«Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Гучека на игру регулярного чемпионата КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.77.

«У «Барыса» дела постепенно налаживаются. Команда начала забивать — в Екатеринбурге «Автомобилисту» астанчане впервые в сезоне забросили три шайбы. Появились и победы. Но выигрывает команда при Вячеславе Буцаеве только в том случае, если не пропускает. Дома с минимальным счётом были обыграны «Сочи» и «Авангард». И если победа над аутсайдером Западной конференции не сильно удивляет, то встреча с Омском вызывает противоположные эмоции. «Барыс» грамотно провёл матч. Команда Вячеслава Буцаева не давала гостям много угрожать своим воротам («Авангард» нанёс всего 24 броска), не удалялась много (два штрафа), а самое главное — забила. Причём относительно рано. В первом периоде Даниил Апальков подправил шайбу после броска Натана Больё и оформил, как выяснилось позже, победный гол. Но готов ли «Барыс» обыгрывать соперников, которые не страдают длительными сериями поражений и организуют голы с меньшими проблемами?

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2024, среда. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават Юлаев» — команда, которая сыграла меньше матчей, чем любой другой клуб в нынешнем сезоне. Уфа расположилась на восьмой строчке на Востоке, но одной победы команде Виктора Козлова будет достаточно, чтобы догнать «Металлург», у которого на пять сыгранных матчей больше. Но это не значит, что «Салават» внизу турнирной таблицы исключительно из-за количества игр. После поражения от «Куньлуня» (2:5) и последовавшей за ним недельной паузы уфимцы приехали в Москву, где набрали всего два очка из шести возможных. Первый матч парни Козлова проиграли ЦСКА (0:2), которому пора было побеждать после двух подряд провалов. В «Мегаспорте» обыграли «Спартак», забросив четыре шайбы во второй половине встречи (5:2). И, наконец, уступили «Динамо» (2:4). Как и в матче с красно-белыми, долгое время команды играли на равных, но в третьем периоде динамовцы забросили две шайбы, на которые у гостей ответа не нашлось. И что важно — «Салават» не провалил ни одну из игр. Поэтому ждать его в матче с одним из аутсайдеров (хоть и на выезде, хоть и в тот момент, когда у «Барыса» игра налаживается) всё же не стоит.

Возможно, нас ожидает встреча, в которой хозяева будут упорно обороняться, а гости с трудом взламывать оборону соперника. Ставка: общий тотал голов меньше 5.5», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».