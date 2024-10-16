«Колорадо» — «Бостон»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Бостон».

Ставка: ТБ 5 за 1.33.

«Колорадо» пугает не поражениями, а качеством своих решений и итогов. Георгиев — худший вратарь в лиге по игре «5 на 5». Вторая пара защитников Жирар и Мэнсон мало чем помогают команде. Первый был на льду при семи голах оппонентов, второй — при шести. Жирар сыграл три матча и 52 минуты при игре в равных составах. С этой троицей Георгиев — Жирар — Мэнсон нужно что-то решать. По цифрам Макар не в рядах худших, но даже он сам понимает, что совершает критические ошибки. В матче с «Айлендерс» Кейл потерял шайбу в большинстве, которая обернулась голом Нельсона и 1:4. Пятый гол «Нью-Йорка» также начался с ошибки Макара. Он потерял своего игрока, Дюклер сделал счёт 5:1, но и Георгиев не выручил. Коваленко пока без очков, но старается играть, навязывать борьбу и не приносит команде никакого урона, в отличие от многих опытных игроков. Миттельштадт, пожалуй, единственное светлое пятно в стане «лавин» и забил во всех трёх играх. Можно обратить внимание на его индивидуальные коэффициенты. Есть предпосылки к тому, что он наберёт очередное очко. Из-за травмированных нападающих Колтону пришлось переехать на край, но смотрится он комфортно.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 октября 2024, четверг. 04:30 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Бостон» отправился в первую командировку на Запад. «Мишки» в четырёх матчах победили дважды и сидят на 10-м месте на Востоке. Обе проигранные встречи пришлись на матчи с «Флоридой». «Бостон» морально не справляется с «пантерами» уже не первый сезон. «Брюинз» стараются придерживаться своего коронного стиля — давить, играть в физический хоккей, но силы редеют с каждым годом. Лидеры подсдулись, а лучшие игроки на старте – Бичер (1+3), Кастелиц (2+3), Лорей (1+2). Последняя очная встреча соперников в Денвере в январе завершилась победой хозяев 4:3 по буллитам.

Для «Колорадо» большим успехом станет пропустить меньше шести шайб. Для «Бостона» — разбудить первые два звена. Никому больше не верю, поэтому ТБ 5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».