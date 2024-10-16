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«Питтсбург» — «Баффало»: кто фаворит матча НХЛ, во сколько начало, ставки и коэффициенты

«Питтсбург» — «Баффало»: кто фаворит матча НХЛ, во сколько начало, ставки и коэффициенты
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17 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Баффало». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пингвинз» в основное время можно с коэффициентом 1.92. Успех «Сэйбрз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Букмекеры уверены, что матч «Питтсбург» — «Баффало» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.35. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.30.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Питтсбург» начал сезон сравнительно неплохо. Он закономерно уступил «Рейнджерс» (0:6) и «Торонто» (2:4), но зато победил «Детройт» (6:3) и «Монреаль» (6:3). Там, где можно было набрать очки, подопечные Майка Салливана это сделали. Конкурировать с фаворитами им не по силам.

У «Баффало» большие ожидания от сезона. Вернулся Линди Рафф, которого можно смело назвать живой легендой клуба. Когда-то благодаря его стараниям «Сэйбрз» регулярно принимали участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Новая глава в их истории пока что пишется тусклыми красками.

«Баффало» уступил «Лос-Анджелесу» (1:3) и дважды проиграл «Нью-Джерси» (1:4 и 1:3), а в последней встрече разгромил «Флориду» (5:2). Можно предположить, что победа в матче с действующими чемпионами вдохновит команду Линди Раффа. Однако стоит отметить, что обыграла она не основу «Пантерз».

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