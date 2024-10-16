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«Колорадо» — «Бостон»: ставки и прогнозы на матч НХЛ, кто фаворит, время начала

«Колорадо» — «Бостон»: ставки и прогнозы на матч НХЛ, кто фаворит, время начала
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17 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Бостон». Начало игры — в 4:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.30. Успех «Брюинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.65.

Букмекеры уверены, что матч «Колорадо» — «Бостон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.38. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Только «Эдмонтон» может поспорить с «Колорадо» в номинации за худшее начало сезона. «Эвеланш» уступили «Вегасу» (4:8), «Коламбусу» (4:6) и «Айлендерс» (2:6). Они расположились на предпоследней строчке в сводной таблице НХЛ.

У «Бостона» дела идут немного лучше, чем у «Колорадо». Он обыграл «Монреаль» (6:4) и «Лос-Анджелес» (2:1 ОТ), а также дважды уступил «Флориде» (4:6 и 3:4). С учётом того, какие были соперники, результаты и показатели «мишек» не могут не настораживать.

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