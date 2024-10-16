«Куньлунь» — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, прогнозы, коэффициенты букмекеров

16 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» будет играть с «Локомотивом» на «Арене-Мытищи». Начало – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение железнодорожникам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.65. Шансы «драконов» оценили в 4.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2024, среда. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.80. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

Начало сезона у китайского клуба получилось хорошим – две победы. Жаль, что это был временный эффект. Бесспорно, крошечными отрезками «драконы» радуют своих болельщиков. Например, обыграв СКА (5:4) и «Салават Юлаев» (5:2), подопечные Кравца уступили «Витязю» (2:7), «Торпедо» (0:4) и «Локомотиву» (2:3 ОТ). Благо серия поражений была прервана в минувшей встрече, в которой «Куньлунь» победил «Северсталь» — 3:0.

В 16 играх «Локомотив» пропустил всего лишь 25 шайб – лучший результат в КХЛ. Ярославский клуб уверенно возглавляет таблицу Западной конференции с отрывом в шесть очков от «Спартака».