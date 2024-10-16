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«Барыс» — «Салават Юлаев»: время начала матча КХЛ, кто фаворит, коэффициенты букмекеров

«Барыс» — «Салават Юлаев»: время начала матча КХЛ, кто фаворит, коэффициенты букмекеров
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16 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.52. Шансы астанчан эксперты оценили в 5.20.

Букмекеры уверены, что матч «Барыс» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барыс» терпит бедствие. Он замыкает сводную таблицу КХЛ. В 15 встречах команда набрала всего лишь семь очков. Она победила «Автомобилист» (2:1 ОТ), «Сочи» (1:0) и «Авангард» (1:0). За этот период «барсы» забросили всего лишь 16 шайб, а пропустили целых 53.

У «Салавата Юлаева» результаты явно получше, чем у «Барыса». Уфимцы выиграли 7 из 12 матчей. При том что у них был достаточно сложный календарь. В соперниках было много команд из верхней части сводной таблицы КХЛ. Дальше должно быть несколько проще.

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