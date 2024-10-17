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«Торпедо» — «Нефтехимик»: эксперты оценили шансы команд

«Торпедо» — «Нефтехимик»: эксперты оценили шансы команд
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17 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» будет играть с «Нефтехимиком» на льду КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало – в 19:00 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение подопечным Игоря Ларионова. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.80. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1800 рублей.

Шансы нижнекамцев оценили в 3.55. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.78, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.05. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.60.

Заключить пари на победу «Торпедо» с разницей в две и более шайбы предлагают за 2.30.

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