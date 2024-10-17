«Торпедо» — «Нефтехимик»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Нефтехимик».

Ставка: «Торпедо» победит + тотал больше 4.5 гола за 2.17.

Шестиматчевая победная серия нижегородцев завершилась только накануне. Да и то тяжелейшим поражением от «Трактора» (4:5 ОТ). До того автозаводцы обыграли подряд «Куньлунь» (4:2 и 4:0), «Адмирал» (4:2), «Амур» (7:2), «Барыс» (10:1) и «Металлург» (5:4). Если взять в расчёт поражение от «Трактора», то мы увидим 38 заброшенных шайб от «Торпедо» в семи матчах. Как итог, подопечные Игоря Ларионова забивают больше всех в регулярном чемпионате КХЛ. На их счету уже 59 шайб.

Не сказать, что команда Олега Леонтьева плоха. Пока она находится в зоне плей-офф в таблице Восточной конференции. Интересно, что «волки» сериями выигрывают и терпят поражения. Живой пример недавние шесть проигранных матчей кряду, за которыми последовали три победы – во встречах с «Ладой» (3:2 Б) и «Амуром» (4:1 и 4:3 Б). Так себе достижение, обыграть равные по силе клубы.

Однако «Нефтехимик» набирает очки, а это важно. После удачных выступлений подопечные Олега Леонтьева уступили «Сибири» (1:2). Стоит также отметить, что «волки» чаще остальных команд КХЛ в этом сезоне играли за пределами основного времени. В последних девяти матчах нижнекамцы шесть раз доходили до овертайма.

В том числе последний матч со СКА они дотерпели до ОТ. «Волки» в очередной раз показали свой оскал, вырвав ничью у мощного петербуржского клуба, да ещё и на выезде. Но в овертайме Евгений Кузнецов получил право реализовать буллит, и он это сделал. Тем самым нанёс поражение нижнекамцам.

С «Торпедо» подобные трюки не сработают. Автозаводцы не боятся лезть вперёд, идти напролом и рисковать. Они покажут результативный хоккей, а на «Нефтехимике» запросто может сказаться усталость после встречи со СКА. В общем, наша ставка будет на победу команды Ларионова и тотал больше 4.5 шайбы за 2.17.