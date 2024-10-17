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«Динамо» Минск — «Металлург»: букмекеры назвали фаворита

«Динамо» Минск — «Металлург»: букмекеры назвали фаворита
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17 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» будет играть с «Металлургом» на «Минск-Арене» в Беларуси. Начало – в 19:10 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение «Магнитке». Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.17. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2170 рублей.

Шансы минчан оценили в 2.75. Вероятность ничьей по итогам 60 минут идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.90. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.58.

Итоговая победа минчан идёт за 2.15, итоговый успех «Металлурга» оценён в 1.75.

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