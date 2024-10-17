«Динамо» Минск — «Металлург»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру КХЛ «Динамо» Мн — «Металлург».

Ставка: «Металлург» не проиграет + тотал больше 4.5 гола за 2.18.

Недавняя четырёхматчевая победная серия «лис» заставила поверить, что кризис удалось преодолеть. За этот короткий промежуток времени «Металлург» выиграл у «Лады» (2:1), унизил ЦСКА (7:0), разгромил «Спартак» (5:2) и победил московское «Динамо» (5:3).

После этого был сложнейший матч с «Торпедо», который «Магнитка» проиграла – 4:5. Но тут стоит отдать должное автозаводцам. Они набрали шикарную форму, которой можно только позавидовать. Подопечные Андрея Разина быстро реабилитировались, обыграв «Авангард» (4:2). Но не всё так просто.

Как сказал тренер, в последней встрече с «Ак Барсом» (0:5) «Магнитка» потерпела самое тяжёлое поражение за время его работы с ней. Разин отметил, что его подопечные проиграли во всём, а особенно в дисциплине, желании и практически не ловили шайбу на себя. Получается, что «Металлург» всё так же нестабилен и играет с перебоями.

Минское «Динамо» ничуть не лучше. В каждом сезоне «зубрам» приходится бороться за попадание в восьмёрку сильнейших Западной конференции. Этот регулярный чемпионат не стал исключением. Сначала подопечные Дмитрия Квартальнова смотрелись неплохо, но в основном выгрызали очки во встречах с равными по силе соперниками.

А дальше началось… Вадим Шипачёв обновляет рекорды, результаты пошли в гору. После двух трудовых побед над ЦСКА и СКА минское «Динамо» будет воодушевлено. Но как же много сил оно потратило? Есть подозрение, что запала и выносливости «зубров» не хватит.

Предлагаем ставку, что обозлённая «Магнитка» не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 2.18. Встреча этих команд должна получиться результативной. Особенно с учётом того, как резво заиграл Вадим Шипачёв. Он явно настроен забивать голы и дальше. В победу в основное время минчан не верится из-за возможной усталости. Но никто не исключает ничью по итогам 60 минут.