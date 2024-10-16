БЕТСИТИ стал титульным партнёром Fight Nights

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Букмекерская компания БЕТСИТИ стала титульным партнёром одного из самых известных бойцовских промоушенов — Fight Nights. По условиям соглашения, нейминг букмекера получат турниры по правилам смешанных единоборств, бокса и кикбоксинга. Первый из них пройдёт 18 октября на «Red Arena» в Cочи. В главном бою вечера за чемпионский пояс сразятся российские бойцы Ахмед Алиев и Александр Сарнавский.

Партнёрство позволит компаниям вместе создавать новые яркие проекты, крутые ивенты и популяризировать единоборства. БЕТСИТИ и промоушен проведут множество активностей в соцсетях, совместные розыгрыши с ценными для болельщиков призами и эксклюзивные акции.

«Наша компания активно поддерживает единоборства. В этом году мы выступаем спонсорами трансляций UFC в России. До этого сотрудничали с бойцами и крупными ивентами. В новом сезоне мы решили увеличить своё присутствие и стали партнёрами Fight Nights. Этот промоушен много лет собирает лучших бойцов и проводит классные мероприятия. Уверен, турниры с нашим участием получатся ещё более яркими. Вместе мы подарим праздник миллионам поклонников этого вида спорта», — прокомментировал соглашение генеральный директор букмекерской компании БЕТСИТИ Алексей Коршков.

«Мы очень рады такому сотрудничеству! Если не оценивать наше партнёрство поверхностно и приглядеться поближе, вы поймёте, что Fight Nights и БЕТСИТИ объединяет многое. Мы занимаем лидирующие позиции на рынке. И, наконец, мы любим спорт и болеем за команду, титульным спонсором которой также является БЕТСИТИ – «Динамо» Махачкала. Все эти факторы обеспечат нам комфортное сотрудничество, а для зрителей, болельщиков и игроков — новые возможности и яркие события!» — отметил президент промоушена Fight Nights Камил Гаджиев.

БЕТСИТИ – легальная и одна из старейших букмекерских компаний России. Букмекер принимает ставки на спорт с 2003 года. В 2024 году БЕТСИТИ на премии «Спорт и Россия» был признан букмекерской компанией года. Компания стала титульным партнёром футбольного клуба «Динамо» Махачкала. Также букмекер – титульный партнёр БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу, официальный партнёр футбольных клубов «Урал», «Сочи» и женского гандбольного клуба «Ростов-Дон».

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