СКА — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

На четверг, 17 октября, в КХЛ запланировано принципиальное противостояние петербургского СКА и московского ЦСКА, которое пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание произойдёт в 19:30.

Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.03, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа ЦСКА по итогам 60 минут доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.08 — около 31% вероятности. Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.50 (21%).

Вместе с тем аналитики уверены, что армейское дерби получится результативным. Тотал больше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.41, а тотал меньше 4.5 шайбы — коэффициентом 2.80.

Ставка на то, что каждая команда забросит минимум две шайбы, котируется в пределах 1.55. Это можно представить как почти 65% вероятности. На буллит в основное время можно поставить за 8.00.