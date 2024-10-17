СКА — ЦСКА: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА.

Ставка: СКА победит за 2.03.

На старте нового сезона КХЛ никто из пары СКА — ЦСКА на роль лидера чемпионата не тянет. В сводной таблице оба занимают места в топ-10, но по качеству результатов далеки от того же ярославского «Локомотива», который идёт первым. Причём в данной паре наблюдается перевес в сторону петербургских армейцев, и они вполне могут им воспользоваться.

Петербургский СКА накануне обыграл «Нефтехимик» (3:2 ОТ). Со скрипом, в овертайме, да ещё и благодаря буллиту, который реализовал недавно вернувшийся после травмы Евгений Кузнецов. Однако гораздо важнее то, что победа стала для клуба третьей за четыре последних матча и второй подряд. Полезно для самооценки.

У ЦСКА же настроение должно быть заметно хуже. У Ильи Воробьёва на посту главного тренера красно-синих получается пока далеко не всё. Во-первых, столичный коллектив проиграл недавно в Минске местному «Динамо» (4:5 ОТ). И, судя по игре, даже одного очка мог не получить. Во-вторых, это поражение стало четвёртым за пять последних игр.

Конечно же, не стоит забывать о сокрушительных 0:4 от «Трактора» и ещё более сокрушительных 0:7 от «Металлурга» на своём льду. В целом всё не так плохо, как может показаться. Московские армейцы идут в зоне плей-офф и привыкают к новым требованиям. Однако есть серьёзные вопросы по балансу — забросили меньше того же СКА, а пропустили больше аутсайдера «Сочи».

Кроме того, взгляните на статистику очных встреч СКА и ЦСКА. Последний раз московский клуб выигрывал у петербургского ещё при Сергее Фёдорове — 12 апреля 2023 года в плей-офф КХЛ. С тех пор принципиальные соперники успели встретиться шесть раз, и в каждом случае сильнее оказывались армейцы с Невы. Причём в основное время. При нынешних результатах, скорее всего, окажутся сильнее снова.