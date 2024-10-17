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Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча СКА — ЦСКА

Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча СКА — ЦСКА
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На четверг, 17 октября, в КХЛ запланировано принципиальное противостояние петербургского СКА и московского ЦСКА, которое пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание произойдёт в 19:30.

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Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.03, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа ЦСКА по итогам 60 минут доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.08 — около 31% вероятности. Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.50 (21%).

Тотал больше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.41, а тотал меньше 4.5 шайбы — коэффициентом 2.80.

Наиболее вероятный исход — 2:2 по итогам основного времени (8.30). Ничья 3:3 идёт за 9.50, на победу СКА 3:2 выставлен коэффициент 13.0.

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