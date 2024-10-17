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«Амур» — «Северсталь»: прогноз «Чемпионата»

«Амур» — «Северсталь»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Северсталь».

Ставка: итоговая победа «Северстали» за 1.83.

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Дела у хабаровского клуба, мягко говоря, не клеются. Команда находится на предпоследней строчке в Восточной конференции. Только раз в этом сезоне «тигры» выиграли две встречи подряд. В последних 10 матчах «Амур» одержал всего лишь три победы. Отдельного внимания заслуживает разве что выигранная у «Ак Барса» встреча – 2:1.

«Северсталь» выглядит гораздо интереснее и перспективнее. Клуб из Череповца отрезками показывает очень хорошие результаты. Он выиграл четыре из шести последних матчей – дважды у минского «Динамо», а также у СКА и «Адмирала». Последняя встреча с «моряками» получилась очень яркой. Команды сыграли вничью в основное время – 5:5. В овертайме на 29-й секунде «рыси» забили победный гол.

Подопечные Андрея Козырева даже на выезде смотрятся перспективнее, чем «Амур». Хабаровчане показывают местами очень унылый хоккей. Турне «Северстали» по Дальнему Востоку уже стартовало с волевой победы в матче с «Адмиралом». Было тяжело, но «рыси» привыкли проявлять характер. Он потребуется и в этот раз. Поставим на победу череповчан с учётом овертайма и буллитов за 1.83.

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