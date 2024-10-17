«Адмирал» — «Лада»: прогноз на матч во Владивостоке

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Лада».

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.63.

Подопечные Тамбиева выиграли всего один из семи последних матчей. Плохи дела у команды. Победила она как раз «Ладу» (2:0). Уступили «моряки» «Торпедо» (2:4), минскому «Динамо» (2:7), «Сочи» (0:5), тольяттинцам (0:1 Б), «Трактору» (0:2) и «Северстали» (5:6 ОТ). Причём во встрече с череповчанами «Адмирал» вёл 4:1, но умудрился проиграть.

«Ладу» ожидает уже третья в этом месяце встреча с «моряками». Команда отправилась на выездную серию по Дальнему Востоку. Она уже сыграла два матча с «Амуром». В одном уступила – 0:2, а в другом победила со счётом 5:3. Как сказал Олег Браташ, для тольяттинского клуба пять заброшенных шайб в ворота хабаровчан – это большой праздник.

Что ж, посмотрим, продлится ли он в игре с «Адмиралом». Прошлые две очные встречи показали, что команды не способны играть результативно. Конечно же, «моряки» немного устали после тяжелейшего матча с «Северсталью», а «Лада» будет измотана двумя встречами с «Амуром». Поэтому мы поставим на тотал меньше 5 шайб за 1.63.