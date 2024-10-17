«Витязь» — «Автомобилист»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Автомобилист».

Ставка: обе забьют больше 1.5 гола за 1.75.

«Богатыри» как-то неожиданно заиграли совсем в другой хоккей. Они выглядят более собранными и конкурентоспособными. Команда Павла Десяткова одержала пять побед в последних шести встречах. Она обыграла «Барыс» (2:0), «Куньлунь» (7:2), «Сочи» (4:2 и 3:2 ОТ) и даже «Локомотив» (2:1), возглавляющий таблицу Западной конференции. С таким «Витязем» шутки плохи.

«Автомобилист» пока ещё держится в тройке лидеров Востока, но, видимо, это ненадолго. Команда Николая Заварухина проиграла четыре из шести последних встреч. В последнем матче она уступила СКА (2:5). Хотя в целом на выезде екатеринбуржцы выступают неплохо. Только в минувшей игре с петербуржцами прервалась их пятиматчевая гостевая победная серия.

Игра получится равной. «Витязь» находится на подъёме и будет играть на домашней арене. «Автомобилист» обязан взять себя в руки и наладить результаты. К тому же екатеринбуржцы неплохо выступают в гостях. Рекомендуем поставить на «обе забросят больше 1.5 шайбы» за 1.75.