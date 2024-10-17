«Тампа-Бэй» — «Вегас»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вегас».

Ставка: «Тампа» победит за 2.36.

«Тампа-Бэй» очень хорошо начала сезона. Она уверенно победила двух сильных и опасных соперников — «Каролину» (4:1) и «Ванкувер» (4:1). В обеих встречах устроили представление для болельщиков Никита Кучеров и Андрей Василевский, в двух играх совершивший 46 сейвов. Кучеров оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу в матче с «Каролиной», а также забросил одну шайбу в игре с «Ванкувером».

Возвращение Райана Макдоны и подписание Джейка Гюнцеля открыли перед Джоном Купером простор для тактических манёвров. Немного повысилась надёжность обороны, в то время как нападение не стало выглядеть менее грозно.

«Вегас» тоже классно начал сезон. Он победил «Колорадо» (8:4), «Сент-Луис» (4:3) и «Анахайм» (3:1). Однако затем последовало поражение от «Вашингтона» (2:4). Ярко на старте сезона смотрелся Иван Барбашёв. В матчах с «Колорадо» и «Сент-Луисом» он набрал шесть очков. Соперники быстро поняли, от кого в составе «Вегаса» исходит главная опасность, и стали более внимательно играть с российским нападающим.

Кроме того, Барбашёв после эмоционального подъёма немного выдохся. В хоккее «Голден Найтс» стало меньше энергии и скорости. Для того чтобы прийти в себя, «Вегасу» в соперники хорошо подошёл бы какой-нибудь аутсайдер, но точно не «Тампа».

Кроме того, встреча состоится на стадионе «Амали-Арена», что значительно снижает шансы «Голден Найтс» зацепиться за очки. Заключить пари на то, что «Тампа-Бэй» обыграет «Вегас» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36.