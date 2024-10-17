«Вашингтон» — «Даллас»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру НХЛ «Вашингтон» — «Даллас».

Ставка: «Даллас» победит за 2.15.

После поражения во встрече с «Нью-Джерси» (3:5) «Вашингтон» реабилитировался, победив «Вегас» (4:2). Александр Овечкин вновь порадовал результативностью, набрав два очка. В том числе он сделал шикарную передачу, которую превратил в заброшенную шайбу Алексей Протас.

Как мы помним, стабильность — это не про подопечных Спенсера Карбери. Что понятно как по комплектации состава, так и по результатам команды в прошлом сезоне.

«Старз» в плане стабильности значительно превосходят «Вашингтон». Последние несколько лет они постоянно держатся в лидерах и доставляют соперникам большие проблемы в Кубке Стэнли. Это здорово собранная команда, в которой скорость и техника молодых хоккеистов классно сочетаются с опытом и мастерством старожилов.

Подопечные Питера Дебура победили «Нэшвилл» (4:3), «Айлендерс» (3:0), «Сиэтл» (2:0) и «Сан-Хосе» (3:2 Б). Выделяется, насколько редко «Даллас» пропускает. Всего лишь пять шайб в четырёх матчах — прекрасный показатель. У «звёзд» одна из самых сильных и надёжных защит в лиге.

Александру Овечкину будет очень сложно забить «Далласу». Общий расклад свидетельствует отнюдь не в пользу «столичных». Они не выиграли ни одной из пяти последних очных встреч, хотя три из них проходили в Вашингтоне.

Заключить пари на победу «Далласа» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. С трудом верится, что подопечные Карбери одержат вторую подряд победу. Это уже третий кряду сложный матч для них. Нагрузка очень высокая, в частности для Овечкина.