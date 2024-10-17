«Амур» — «Северсталь»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Хабаровске

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» в матче за 1.95.

«Амур» после выездной серии, в которой хабаровчане по зёрнышку набирали очки и пополнили копилку на четыре очка из восьми возможных, вернулся на Дальний Восток. Команда Андрея Мартемьянова провела два домашних матча с «Ладой», которые удались ей в разной степени. В первой встрече хабаровчане и тольяттинцы играли без очевидного задора — аккуратно и в атаке, и в обороне. Отсюда и 0:0 к началу третьего периода. В общем-то и заключительная двадцатиминутка не выбивалась из общего хода игры. Но за 10 минут до конца основного времени гости провалились и позволили «Амуру» убежать три в одного. Хабаровск такой момент не упустил, а в концовке матча вторым голом уже в пустые ворота решил исход встречи. В ответной игре команда Мартемьянова забила уже на пятой минуте, встреча пошла по результативному сценарию. Правда, лучше от этого хозяевам не стало. К середине матча они проигрывали 1:3, и гол Олега Ли в меньшинстве в начале третьего периода приблизил «Амур» к возможности спасти матч, но ненадолго. «Лада» забросила ещё две шайбы и поделила очки в этом противостоянии (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2024, четверг. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«Северсталь», как и ожидалось, испытывала определённые проблемы в первом матче на Дальнем Востоке. Перед визитом в Хабаровск команда Андрея Козырева заскочила во Владивосток. «Адмирал» попробовал сразу перевести ход игры в нужное ему русло. И в общем-то команде Леонида Тамбиева это удалось. 2:0 и 4:1 в пользу хозяев говорили о том, что «Адмирал» готов обыгрывать «Северсталь», но Череповец был категорически против. Гости не только отыгрались, но и заставили хозяев проделывать аналогичную манипуляцию. Благо для «Адмирала», что на ответную шайбу у него было 15 минут. Даниил Гутик перевёл игру в овертайм, где гости убежали в контратаку и разыграли до пустых ворот, по которым Марк Барберио не промахнулся.

«Амур», конечно, навяжет борьбу, но «Северсталь» после эмоциональной победы во Владивостоке должна подойти к игре в Хабаровске с хорошим настроением и увезти с Дальнего Востока максимум очков. Ставка: итоговая победа «Северстали», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».