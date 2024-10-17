«Адмирал» — «Лада»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ во Владивостоке

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Лада».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.10.

«Матчи «Адмирала» и «Лады» стали настоящим испытанием для болельщиков. Первая игра завершилась нулевой ничьей, и только в серии буллитов тольяттинцы смогли вырвать победу. А в повторном матче победу со счётом 2:0 праздновали приморцы, причём вторая шайба была заброшена в пустые ворота. Хочется верить, что во Владивостоке что-то изменится.

«Адмирал» выдал суперрезультативный матч с «Северсталью» (5:6 ОТ), но вряд ли это обрадовало болельщиков команды. Команда Леонида Тамбиева упустила преимущество в три шайбы и проиграла в овертайме, а сам главный тренер сорвался на пресс-конференции на безобидный вопрос журналиста: «Вы что хотите от меня, чтобы я вам рассказал? Сказать, сколько мы летаем? Ну вы пролетите 13 часов до Минска. Как вы сыграете потом? Это живые люди. Вы что, ребята? Я удивляюсь – вы настолько свою команду не любите? Что вы мне такие вопросы задаёте? Вы ведь знаете, как мы летаем».

«Лада» обменялась победами с «Амуром», причём во втором матче смогла отличиться аж пять раз. Но это скорее аномалия, связанная с не самой уверенной игрой вратаря хабаровчан Игоря Бобкова. Думаю, что третья игра между «Адмиралом» и «Ладой» также будет нерезультативной, и ставлю на тотал меньше 4.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».