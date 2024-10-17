«Авангард» — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Спартак».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 4.5 за 3.85.

«Авангард» в стадии перестройки. И дело не в составе, а внутри самого клуба, а точнее, его верхушки. И как это иногда бывает, все вокруг затаились, выжидая дальнейших действий и шагов нового руководства. Ведь решения могут быть самыми разными. Новая метла всегда метёт по-новому. А это не может не сказываться на тренерском штабе, игроках, персонале. Все всё понимают, но ведь ещё накладываются неудачи «Авангарда» на старте сезона. Команда пока идёт не на том месте в таблице и на льду показывает не совсем тот хоккей, который ждали болельщики. Понятно, что это совсем не наше дело, но рассказать о нём, чтобы вы могли учитывать данное обстоятельство при выборе пари на сегодняшний хоккей, мне кажется, не помешает.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Как и не помешало это «Авангарду» добыть свою первую выездную победу в сезоне над «Трактором», который в момент матча располагался на первой строчке Восточной конференции. Победа для «Авангарда» была очень важной, так как их в целом пока не так много, потому что «Трактор» очень хорош, а выиграть у команды, которая на ходу, всегда приятно. Наконец, потому что это был конец выезда, закончить поездку на такой ноте всегда приятно. За два дня до игры новый руководитель «Авангарда» прибыл в Омск, познакомился с командой и даже понаблюдал за тренировкой. Так что плюс ещё одна интрига к тому, чтобы смотреть матч. Какой будет дебют у господина Кожевникова?

У «Спартака» всё не менее интересно, ведь прошлый матч они проиграли «Динамо» со счётом 0:5. И вот об этом многие наверняка знают, а знают ли они о том, что «Спартак» на ту игру вышел без своего главного тренера Алексея Жамнова? Да, Алексей Юрьевич приболел, и на тот матч команду выводил Алексей Ковалёв. Жамнов поехал со «Спартаком» на выезд, и на матче с «Авангардом» он будет, но, опять же, нельзя не учитывать тот факт, что в команде вирус и что, возможно, кто-то из игроков находится не в лучшем состоянии. Это всё может влиять на «Спартак» и на игру команды, которая и без этих проблем в последние пару недель впечатляет уже не так сильно.

Особенно интересно поглядеть, как проявит себя Павел Порядин… Он в прошлом матче удалился четыре раза, а «Динамо» забило три гола в минуты, когда Порядин отбывал штраф. Вот так сюжет. Болельщики «Динамо» даже скандировали имя игрока, как бы салютуя ему и благодаря за подаренные возможности. В общем, снова одни интриги. С учётом всех обстоятельств я выбираю следующее — победа «Авангарда» и общий тотал голов больше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».