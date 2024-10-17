«Авангард» — «Спартак»: прогноз Андрея Юртаева на матч КХЛ в Омске

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Спартак».

Ставка: ТБ 6 за 2.69.

«У «Авангарда» пока так себе складывается сезон, но перед возвращением домой омский клуб обыграл «Трактор». Причем челябинцы были лидерами Восточной конференции. Сложилось впечатление, что, может быть, «Авангард» начал приходить в себя. Может быть, уже и не надо увольнять главного тренера?

«Спартак» переживает не лучшее время, проиграв четыре раза за последние шесть матчей. Последнее поражение было совсем болезненным. Во-первых, счёт был 0:5, а во-вторых, игра была с принципиальным соперником — с «Динамо». Есть вопросы по состоянию «Спартака» здесь и сейчас.

Думаю, что на матч в Омске вернётся Алексей Жамнов. Он пропускал матч с «Динамо», но сейчас вроде бы должен быть в порядке. Это серьёзный плюс в пользу «Спартака». Мне кажется, что по ходу встречи он может правильно менять решения, переходить от одного плана к другому, и его отсутствие всё же сказалось в прошлых матчах.

Также жду от Павла Порядина если не подвигов, то хорошей игры. В прошлой встрече он получил четыре удаления, и в трёх его команда пропускала, когда он отбывал удаление. Мне кажется, что ему и всей команде надо реабилитироваться за прошлое поражение.

Однако все эти ожидания могут и разбиться, потому что говорят, что в команде какой-то вирус, из-за чего и не было в прошлом матче Жамнова. Порядин из-за болезни пропускал игры до этого.

Предполагаю, что обе команды будут играть активно, а кто победит – не знаю, но возьму ТБ (6). Я верю, что команды сыграют в результативный хоккей», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».