Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 17 октября

СКА — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 17 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА.

Ставка: ничья за 4.15.

«Это первая в текущем сезоне встреча грандов российского хоккея. Можно по-разному относиться к этим командам, но их очные встречи вызывают большой интерес.

В прошлой регулярке команды встречались аж шесть раз, и во всех шести матчах сильнее была команда Роттенберга. Фёдоров ничего не мог сделать со СКА, но сейчас главный тренер — Воробьёв. Он, кстати, когда-то был тренером СКА. Жду, что в таком противостоянии будет очень жарко.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этом матче мне хочется поставить на чистую ничью в основное время. У ЦСКА есть проблемы с вратарём, и не всегда удаётся провести цельные матчи. Недавно вообще проиграли Минску, когда вели в счёте.

У СКА больше побед, чем у ЦСКА, но всё же содержание явно не то, когда ждёшь от такого состава куда более впечатляющих итогов. Порой победы одерживаются не малой кровью, а просто без доминации. Хотелось бы увидеть, как СКА использует свой состав по максимуму.

У обеих команд есть проблемы с вратарями. Там не играет Серебряков, тут не играет Просветов. Есть всё же какие-то взаимоуравнивающие вещи. Ничья тут смотрится вполне резонно», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».

Материалы по теме
СКА — ЦСКА. Воробьёв или Фёдоров? Ротенбергу всё равно
СКА — ЦСКА. Воробьёв или Фёдоров? Ротенбергу всё равно
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android