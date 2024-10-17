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СКА — ЦСКА: ставка Михаила Грабовского на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — ЦСКА: ставка Михаила Грабовского на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
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Известный в прошлом хоккеист Михаил Грабовский дал прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА.

Ставка: победа СКА за 2.00.

«Два последних визита в северную столицу России оборачивались для ЦСКА катастрофой — 2:6 и 1:5. К очередному матчу СКА вновь подходит в роли фаворита: команда оправилась после неудачного старта, поднявшись на второе место на Западе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1-й период
0 : 0
ЦСКА
Москва

СКА выиграл две последние встречи, исправно набирает очки Евгений Кузнецов — звёздный форвард забросил шайбы в трёх последних матчах, а в игре с «Нефтехимиком» ярко реализовал буллит в овертайме.

Москвичи встречу в Минске также довели до овертайма, но, в отличие от СКА, уступили. При этом упустив перевес в две шайбы за три минуты до конца. Парни Воробьёва проиграли четыре из пяти последних матчей, пропустив 18 шайб. Выезд в Питер лишь усугубит ситуацию. Ставлю на победу СКА», — приводит слова Грабовского «ВсеПроСпорт».

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