«Динамо» Минск — «Металлург»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 3.95.

«Хозяева в прошлом матче подарили своим болельщикам потрясающее пиршество, в котором угостили их самыми изысканными хоккейными блюдами: здесь и 1000-й матч Вадима Шипачёва, и невероятный камбэк на родном льду с грозным ЦСКА. Это было эпично, я убеждён, что каждый, кто пришёл в тот вечер на арену, получил настоящее удовольствие от хоккея, от матча, от интриги. Вадим Шипачёв, к слову, набрал 3 (1+2) очка в том матче, и во многом именно благодаря его голу камбэк вообще состоялся. До рекорда Сергея Мозякина всего одно очко.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2024, четверг. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

После такого эмоционального матча всегда наступает определённый откат, поэтому я думаю, что такой энергии и такого драйва у хозяев уже не будет. Да и физически, наверное, усталость может быть определённая. Тем более есть повреждения, есть какие-то микротравмы. Тот же Андрей Стась, как я вчера читал, получил повреждение. В общем, всё это не в плюс минчанам, которые в прошлой игре так выложились.

Что касается «Металлурга», то здесь ситуация хуже. Сталевары не просто не выиграли прошлый матч, а наоборот, проиграли на своём льду с ужасным счётом 0:5. «Ак Барс» просто казнил чемпиона. И это для меня было неожиданностью, ведь я предполагал, что именно «Металлург» победит. Короче, что-то с живой сталью Разина случилось, они просто оконфузились. Как вы понимаете, после таких поражений нужно как можно быстрее исправляться и исправляться как можно убедительнее. Босс «Металлурга» такие приколы не любит. Так что от чемпиона жду максимальной отдачи и фулл фокус концентрации. Проигрывать ещё раз нельзя. Могут покарать. Победа «Металлурга» и общий тотал голов больше 5.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».