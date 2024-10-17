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СКА — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на встречу регулярного чемпионата КХЛ

СКА — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на встречу регулярного чемпионата КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 3.10.

«Армейское дерби — это всегда ярко и непредсказуемо. Во вторник обе команды провели свои очередные матчи регулярного чемпионата. СКА играл дома с нижнекамским «Нефтехимиком», а ЦСКА на выезде с минским «Динамо». И в обеих встречах дело для определения победителя дошло до овертайма. Только подопечные Ротенберга одержали победу – 3:2, а команда Ильи Воробьёва уступила – 4:5.

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17 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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П1
X
П2

ЦСКА вёл в счёте 4:2 до 57-й минуты и всё же проиграл. Иван Дроздов, Максим Соркин, Денис Гурьянов и компания не выдержали натиска хозяев в концовке. А у СКА отличились Иван Демидов, Валентин Зыков и Евгений Кузнецов, который в овертайме реализовал штрафной бросок.

Если говорить про очные матчи, то в прошлом сезоне питерский клуб выиграл у москвичей все шесть встреч, включая три у себя на льду – 2:1, 6:2 и 5:1. Вот и сейчас у хозяев шансов побольше. Однако если учитывать продолжающуюся нестабильность со стороны обеих команд, то верх должны брать гости. ЦСКА выиграет», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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