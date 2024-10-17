СКА — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ 17 октября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – ЦСКА.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.94.

«Во вторник питерцы получили очередной щелчок по носу. Невские армейцы обязательно сделают работу над ошибками и в таком принципиальном матче должны сыграть намного лучше. «Прорвёт» кого-то из звёзд атаки, не будет глупых ошибок у своих ворот.

А вот у сегодняшнего ЦСКА резервов роста не наблюдается. Красно-синие играют как середняки, впереди мало креатива, в обороне «привозят» даже такие надёжные лидеры, как Нестеров. Команда Ротенберга в данный момент просто сильнее и должна победить без особых проблем и нервов, возможно, даже с уверенной разницей. Думаю, что в Питере будет красивый хоккей, армейские клубы забросят друг другу больше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».