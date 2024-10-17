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СКА — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ 17 октября

СКА — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ 17 октября
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – ЦСКА.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.94.

«Во вторник питерцы получили очередной щелчок по носу. Невские армейцы обязательно сделают работу над ошибками и в таком принципиальном матче должны сыграть намного лучше. «Прорвёт» кого-то из звёзд атаки, не будет глупых ошибок у своих ворот.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот у сегодняшнего ЦСКА резервов роста не наблюдается. Красно-синие играют как середняки, впереди мало креатива, в обороне «привозят» даже такие надёжные лидеры, как Нестеров. Команда Ротенберга в данный момент просто сильнее и должна победить без особых проблем и нервов, возможно, даже с уверенной разницей. Думаю, что в Питере будет красивый хоккей, армейские клубы забросят друг другу больше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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