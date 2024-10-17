«Вашингтон» — «Даллас»: во сколько начало матча НХЛ, кто фаворит, забьёт ли Овечкин

18 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Даллас». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 2.15. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Даллас» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

После поражения во встрече с «Нью-Джерси» (3:5) «Вашингтон» реабилитировался, победив «Вегас» (4:2). Александр Овечкин вновь порадовал результативностью, набрав два очка. В том числе он сделал шикарную передачу, которую превратил в заброшенную шайбу Алексей Протас. На счету капитана «столичных» в новом сезоне пока что нет заброшенных шайб. Великая погоня за рекордом Уэйна Гретцки застопорилась. Во встрече с «Нью-Джерси» россиянин вообще не нанёс ни одного броска в створ.

Подопечные Питера Дебура победили «Нэшвилл» (4:3), «Айлендерс» (3:0), «Сиэтл» (2:0) и «Сан-Хосе» (3:2 Б). Выделяется, насколько редко «Даллас» пропускает. Всего лишь пять шайб в четырёх матчах — прекрасный показатель. У «звёзд» одна из самых сильных и надёжных защит в лиге. Александру Овечкину будет очень сложно забить «Далласу», если вообще возможно. Общий расклад свидетельствует отнюдь не в пользу «столичных». Они не выиграли ни одной из пяти последних очных встреч, хотя три из них проходили в Вашингтоне.