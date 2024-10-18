Букмекеры предсказали точный счёт матча «Акрон» — «Зенит»

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В пятницу, 18 октября, откроется программа 12-го тура чемпионата России по футболу. Матч «Акрон» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, и они отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 67% вероятности.

Победа «Акрона» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 8.20 — около 11% вероятности. Шансы увидеть ничью почти в два раза выше (4.50, 22%).

Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет 2.02.

Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 2:0 в пользу петербургской команды (6.30). Победа «Зенита» 1:0 идёт за 6.60, на ничью 1:1 дают 8.20.