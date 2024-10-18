«Акрон» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Акрон» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 2.02.

Основанный всего лишь шесть лет назад тольяттинский клуб сейчас выступает на нестыдном уровне в лучшем футбольном дивизионе страны и имеет все шансы сохранить прописку на следующий сезон. Треть розыгрыша чемпионата России позади, а тольяттинцы занимают восьмое место в таблице. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков, но другие претенденты на выбывание выглядят гораздо хуже.

Важно также отметить, что под руководством Заурбека Тедеева «Акрон» показывает достойную реализацию. 16 забитых мячей в 11 играх — это неплохо. И это больше, чем у любой из команд из нижней половины турнирной таблицы. Кроме того, даже находящийся на седьмой строчке казанский «Рубин» за то же самое время забил на два мяча меньше.

Шутки шутками, а заметный вклад в результат внёс Артём Дзюба. Экс-форвард «Зенита» в свои 36 лет всего за четыре тура оформил 1+3 по системе «гол+пас». Учитывая зенитовское прошлое и правило «бывших», вполне можно ждать результативного действия от него снова. А ведь есть ещё Стефан Лончар, который вообще участвует в гонке ассистентов.

Короче говоря, «Акрон» дома, а игра в соседней Самаре — это домашние условия, может устроить действующему чемпиону настоящее испытание. Особенно на фоне того, что тольяттинский клуб из 12 последних матчей во всех турнирах, начиная с 10 августа, не забил лишь в двух. И особенно на фоне того, что в прошлый раз дома вообще обыграл «Зенит» — 1:1, 5:4 пен.

Чем может покрыть «Зенит»? Как минимум тем, что он чемпион последних лет, обладатель самого мощного состава в лиге и был хорош на последнем отрезке в РПЛ, если не считать поражение от «Краснодара». Скорее всего, петербуржцы даже выиграют на «Солидарность Арене». Вот только седых волос у Сергея Семака может стать чуточку больше.