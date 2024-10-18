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«Монако» — «Лилль»: эксперты оценили шансы команды Головина

«Монако» — «Лилль»: эксперты оценили шансы команды Головина
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В пятницу, 18 октября, откроет программу 8-го тура французской Лиги 1 матч «Монако» — «Лилль», который пройдёт на стадионе «Луи II». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 2.05, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Лилля» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90 — 25% вероятности. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.60 (27%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

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