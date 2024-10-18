«Монако» — «Лилль»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Монако» — «Лилль».

Ставка: «Монако» не проиграет + обе забьют за 2.10.

«Монако» Александра Головина очень хорош на старте нового сезона. По итогам первой половины осени и семи туров чемпионата Франции клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав 19 очков. Всё недурно у монегасков и в Лиге чемпионов. За два тура получилось набрать четыре из шести возможных очков.

Сам Александр Головин пока результативными действиями не отметился. Однако российский полузащитник полезен приблизительно всегда, когда появляется на поле. Сам за себя говорит тот факт, что руководство красно-белых подписало контракт с ним до 2029 года.

Отдельно стоит сказать про результативность «Монако». В каждом из шести прошлых матчей во всех турнирах команда из одноимённого королевства забивала минимум по два мяча. Вместе с тем нельзя не отметить не самую выдающуюся линию обороны — сыграть «на ноль» получилось только с «Осером» (3:0) ещё месяц назад.

И этим дисбалансом атаки и обороны подопечных Адольфа Хюттера может воспользоваться «Лилль», который тоже достаточно хорош. В чемпионате Франции «Лилль» занимает пятую строчку перед 7-м туром с 13 очками в активе. А в Лиге чемпионов после поражения от «Спортинга» «доги» умудрились обыграть сам мадридский «Реал»!

С реализацией здесь тоже полный порядок. Девять забитых мячей в пяти предыдущих играх в разных турнирах — это солидный показатель. Пусть даже и соперники не всегда попадались высочайшего уровня. За голы, кстати, в команде Бруно Женезио отвечает молодой Джонатан Дэвид, приехавший из Северной Америки. Стабильно на поле появляется и Реми Кабелла.

С учётом того, что «Монако» находится на волне и просто банально лучше играет дома с «Лиллем», его поражение прогнозировать не стоит. Однако гости вполне могут отличиться, учитывая нестабильность хозяев в оборонительном блоке. Отсюда смотрим ставку «обе забьют и хозяева не проиграют». 1:1 или 2:1 — вероятные счета.