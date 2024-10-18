«Ахмат» — «Факел»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Ахмат» — «Факел».

Ставка: «Факел» забьёт за 1.72.

Сергей Ташуев призван спасти грозненский клуб от тяжёлой участи. «Зелёные» занимают последнее место в таблице РПЛ, набрав лишь шесть очков в 11 матчах. Они всё ещё не почувствовали вкуса побед в этом сезоне в первенстве. Меньше «Ахмата» (семь голов) забили только воронежский и махачкалинский клубы – по пять мячей. Последние две встречи в РПЛ подопечные Ташуева проиграли всухую ЦСКА (0:3) и «Рубину» (0:2).

У «Факела» ситуация не лучше. Он на одно очко опережает «Ахмат». И всё-таки одна победа у воронежцев имеется. Добыта она была в матче с «Оренбургом» (1:0). Хотя бы что-то у Дмитрия Пятибратова получается. «Огнеопасные» последние две встречи в первенстве завершили вничью – с «Рубином» (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1).

Букмекеры не верят в «Факел», но напрасно. Не настолько «Ахмат» является фаворитом. На стороне грозненцев только преимущество домашнего поля. По игре и результатам воронежцы смотрятся ничуть не хуже. И к тому же они не проигрывают «зелёным» в трёх последних очных встречах. А забивают хотя бы гол и вовсе на протяжении всей истории матчей между командами. Поэтому прогнозируем гол «Факела» за 1.72.