«Боруссия» Дортмунд — «Санкт-Паули»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Боруссия» Дортмунд – «Санкт-Паули».

Ставка: победа «Боруссии» в два и более мяча за 1.80.

Подопечные Нури Шахина выступают с переменным успехом. Где-то молодой тренер удостаивается только лестных слов в свой адрес, но бывают матчи, результаты которых трудно объяснить. К примеру, дортмундцы уничтожают «Селтик» (7:1) в Лиге чемпионов, однако в Бундеслиге проигрывают «Униону» (1:2). Неужели имеет место быть усталость или тренер неправильно распределяет ресурсы?

«Санкт-Паули» ожидаемо находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание. Команде тяжело даётся привыкание к Бундеслиге. Слишком сильные соперники и не дотягивающий до их уровня состав. В последней встрече «пираты лиги» уступили «Майнцу» (0:3), но до этого обыграли «Фрайбург» (3:0).

«Боруссия» отдохнула и не должна давать поводов для беспокойства в предстоящей встрече. «Санкт-Паули» — это не уровень для подопечных Нури Шахина. Если бы дортмундцы подходили к матчу после игры в Лиге чемпионов – другое дело. Но они выйдут на поле после небольшого перерыва. Поставим на победу чёрно-жёлтых с форой (-1.5) за 1.80.