«Алавес» — «Вальядолид»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Алавес» — «Вальядолид».

Ставка: победа «Алавеса» за 1.70.

«Славные» пытаются закрепиться в середине таблицы Примеры. Им необходимо продержаться ещё хотя бы сезон в первенстве, чтобы стать сильнее. Пока эта задача поддаётся, но с каждым днём всё сложнее. «Алавес» проиграл последние три встречи – «Реалу» (2:3), «Хетафе» (0:2) и «Барселоне» (0:3). Два поражения пришлись на выездные матчи. На своём же поле «славные» набрали три очка в двух из трёх последних игр.

«Вальядолид» обитает на предпоследней строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Бело-фиолетовые больше всех пропускают – 19 голов в девяти встречах. Единственную победу они одержали в матче с «Эспаньолом» (1:0). Восемь последних матчей команда не может выиграть.

«Алавес» должен побеждать такого соперника. «Славным» идёт на пользу поддержка домашних трибун. Да и мотивация им явно помогает в сложные периоды. А где ещё набирать очки, если не в матче с таким аутсайдером? Поставим на победу хозяев за 1.70.