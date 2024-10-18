«Акрон» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» 2:0 за 5.60.

«Акрон» и «Зенит» сыграют в 12-м туре чемпионата России. До этого сезона ни разу клубы не играли друг с другом. Но сейчас это будет уже их третья встреча. Причём тольяттинцы стали всего лишь одной из двух команд, которые в этом сезоне смогли одолеть питерцев.

Да, поражение в Кубке России от «Акрона» стало первым для «Зенита» в сезоне. Но всё же это была не совсем полноценная неудача. Ведь в основное время они завершили игру вничью. Тольяттинцы выиграли в итоге по серии пенальти. С другой стороны, в то время подопечные Семака действительно находились не в лучшей форме, до этого тоже в нескольких матчах не выиграли. Но затем ситуация изменилась. Клуб приспособился играть без Глушенкова, пришли новые игроки в нападение.

Сейчас в большинстве матчей «Зенит» выигрывает. Единственная неудача у него недавно была с «Краснодаром» — 0:2. Из-за этого коллектив упустил лидерство в таблице – сейчас «быки» и «Локомотив» опережают его на одно очко. Так что борьба за чемпионство сейчас в самом разгаре.

«Акрон», конечно, такой стабильностью похвастаться не может. У него было несколько проигрышей в последнее время. Но были они от сильных соперников – ЦСКА, «Краснодара», «Зенита». Куда важнее, что подопечные Тедеева набирают очки в противостояниях с более слабыми командами – 2:2 с «Пари НН», 2:0 с «Ростовом» и «Факелом», 3:0 с «Химками». Благодаря таким результатам тольяттинцы давно оторвались от зоны вылета. Сейчас с 12 очками они идут на восьмом месте в середине.

Да, «Акрон» выступает уверенно, побеждает многих равных соперников. Но с «Зенитом» ему, само собой, тяжело конкурировать. Более того, они провели ответный матч в Кубке недавно, и там питерцы уверенно разгромили соперника 5:1, отомстив ему за первую неудачу. Сейчас подопечные Семака ещё и борются за лидерство. Так что снова жду уверенной победы гостей.

Моя ставка – победа «Зенита» со счётом 2:0 с коэффициентом 5.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».