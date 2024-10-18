«Акрон» — «Зенит»: прогноз Павла Яковлева на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» – «Зенит».

Ставка: индивидуальный тотал больше 1.5 углового от «Акрона» во втором тайме за 1.72.

«Команды уже встречались в Кубке России, два матча они сыграли – первый выиграл «Акрон» в серии послематчевых пенальти, достаточно тяжёлая получилась встреча для «Акрона», но вторую игру достаточно уверенно забрал «Зенит».

Хотелось бы сказать, что «Акрон» действительно хорошее впечатление оставляет на старте чемпионата, находится в середине турнирной таблицы. А с приходом Артёма Дзюбы команда мощнее заиграла в атаке.

Что касается «Зенита», то команда подходит к этой игре в ранге фаворита. Думаю, что петербуржцы захотят начать матч без раскачки, агрессивно, активно впереди и создать огромное количество голевых моментов у ворот соперника. Скорее всего, первый тайм они смогут выиграть, тем самым дадут возможность «Акрону» чуть-чуть раскрыться, и второй тайм будет совсем другим. «Акрон» начнёт играть в активный футбол, открытый и больше атаковать.

Моя ставка – индивидуальный тотал больше 1.5 углового от «Акрона» во втором тайме за 1.72», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».