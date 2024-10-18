«Акрон» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России 18 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Акрон» – «Зенит» в 12-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.10.

«После пауз обычно большие клубы проводят не лучшие матчи. Но здесь у «Зенита» я не вижу никаких проблем. Практически никто не уезжал, провели хороший спарринг. Как раз команде Семака и нужна была пауза, потому что не лучшего качества матчи она выдавала. И с «Оренбургом» даже в последнем туре победили очень натужно. Сейчас передохнули, пришли в себя. В матче с «Акроном» всё должно быть в порядке.

Тольяттинцы, на мой взгляд, удобный соперник для зенитовцев. Закрываться «Акрон» не любит, это не в его стиле, а это значит, что у «Зенита» будет пространство, не нужно будет вскрывать плотную оборону. У «Акрона» атака неплохая, для Дзюбы это будет очень эмоциональный и важный матч. Но, мне кажется, зенитовская оборона сможет с ним справиться. Там рослые, мощные ребята. Да и доставок до Артёма будет не так много.

Ставлю на «Зенит» с форой (-1,5). Думаю, после паузы, пусть и снова без Глушенкова, петербуржцы преимущество в классе уверенно реализуют», — приводит слова Титова «РБ Спорт».