Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Акрон» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на игру РПЛ в Самаре

«Акрон» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на игру РПЛ в Самаре
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» – «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.99.

«Акрон» радует своей игрой, в основном играет в атакующий футбол. Приятная для глаза игра у команды. На мой взгляд, здорово, что «Акрон», не имея много сильных футболистов, не играя в «автобус», находится на 12-м месте.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» — на третьем месте, но всего лишь на очко он отстаёт от идущих на первых двух местах «Краснодара» и «Локомотива» и, естественно, постарается как можно быстрее вернуться на первую строчку.

Конечно же, подогревает интерес к этому матчу Артём Дзюба, который, как мы помним, против команд, в которых он играл, тренеру хочет что-то доказать, всегда выходит наиболее мотивированный. Для него эти матчи вызывают особый интерес, и в таких матчах у него, как правило, получается отличиться – забивать голы, отдавать передачи. Поэтому я думаю, что на гол «Акрон» в этом матче наиграет.

Поэтому моя ставка – обе команды забьют», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Акрон» — «Зенит». Артём Дзюба насолит бывшему клубу
«Акрон» — «Зенит». Артём Дзюба насолит бывшему клубу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android