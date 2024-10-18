«Акрон» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на игру РПЛ в Самаре

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» – «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.99.

«Акрон» радует своей игрой, в основном играет в атакующий футбол. Приятная для глаза игра у команды. На мой взгляд, здорово, что «Акрон», не имея много сильных футболистов, не играя в «автобус», находится на 12-м месте.

«Зенит» — на третьем месте, но всего лишь на очко он отстаёт от идущих на первых двух местах «Краснодара» и «Локомотива» и, естественно, постарается как можно быстрее вернуться на первую строчку.

Конечно же, подогревает интерес к этому матчу Артём Дзюба, который, как мы помним, против команд, в которых он играл, тренеру хочет что-то доказать, всегда выходит наиболее мотивированный. Для него эти матчи вызывают особый интерес, и в таких матчах у него, как правило, получается отличиться – забивать голы, отдавать передачи. Поэтому я думаю, что на гол «Акрон» в этом матче наиграет.

Поэтому моя ставка – обе команды забьют», — приводит слова Мора «РБ Спорт».