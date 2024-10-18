«Акрон» — «Зенит»: ставка Романа Гутцайта на матч чемпионата России в Самаре

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» – «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 1.70.

«В ближайшем туре российского чемпионата «Акрон» в Самаре будет принимать «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака упустила первую строчку в таблице после поражения от «Краснодара» и с тех пор никак не может на неё вернуться. Поэтому мотивация гостевой команды абсолютно ясна и конкретна — нужно побеждать.

У «Зенита» очень хорошая разница забитых и пропущенных мячей. Это вообще одна из самых малопропускающих команд нашего чемпионата. В прошедших турах всего четыре раза «Зенит» позволял своим соперникам отличиться, а сам забил больше 20 голов.

Что касается «Акрона», то в последние месяцы команда была в неплохой форме. Одержала несколько побед в Кубке и в чемпионате страны, отлично проявляет себя новобранец Артём Дзюба, который теперь уже не только отдаёт результативные передачи, но и сам забил в ворота «Ростова». Но матч, от которого можно оттолкнуться, это недавняя кубковая игра между «Зенитом» и «Акроном». Она завершилась победой «Зенита» со счётом 5:1. При этом Сергей Семак активно применял ротацию и дал возможность поиграть футболистам, которые не всегда выходят на поле в матчах российского чемпионата. Здесь же состав «Зенита» будет основным, поэтому полагаю, что и победу «Зенит» вполне может добыть в этом гостевом матче. Мой прогноз на эту встречу – победа «Зенита» и тотал больше 1.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».